رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل كارلو أنشيلوتي

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ريال مدريد رحيل المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، عن القيادة الفنية لتدريب الفريق بنهاية الموسم، عبر بيان رسمي.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي: "توصل نادي ريال مدريد الإسباني وكارلو أنشيلوتي إلى اتفاق لإنهاء فترة عمله كمدرب لريال مدريد. يود نادينا أن يعرب عن امتنانه ومودته لواحد من أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية".

وأضاف: "قاد كارلو أنشيلوتي فريقنا خلال واحدة من أنجح الفترات في تاريخنا الممتد على مدار 123 عامًا وأصبح المدرب الذي حقق أكبر عدد من الألقاب في تاريخنا: 3 كؤوس أوروبية، و3 كؤوس عالم للأندية، و3 كؤوس سوبر أوروبية، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، ولقبين في كأس السوبر الإسباني. وفي المجمل، حقق 15 لقبًا خلال المواسم الستة التي قضاها مع نادينا".

وقال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز: "كارلو أنشيلوتي أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من عائلة ريال مدريد العظيمة. نحن فخورون بمدرب ساعدنا على تحقيق كل هذا النجاح، ومثّل قيم نادينا على أكمل وجه".

واختتم الريال بيانه: "يتمنى ريال مدريد له ولجميع أفراد عائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

يُذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم كان أعلن عن تولي المدرب الإيطالي القيادة الفنية للمنتخب خلال فترة ما بعد ريال مدريد.