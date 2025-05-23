كتب - محمد القرش:

تقام مباراة نهائي بلاي أوف الشامبيونشيب بين شيفيلد يونايتد وسندرلاند لحجز بطاقة الصعود الثالثة غدا السبت، بعد ضمان ليدز يونايتد وبيرنلي التأهل إلى الدوري الممتاز.

ودائما ما وصفت تلك المباراة بأنها "الأغنى في تاريخ كرة القدم"، حيث تتفوق عوائدها على مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025.

المباراة الأغنى في تاريخ كرة القدم

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور"، تتراوح تقديرات الباحثين الماليين لقيمة الفوز في نهائي ملحق الشامبيونشيب بين 300 مليون جنيه إسترليني (396.3 مليون دولار) و170 مليون جنيه إسترليني (224.6 مليون دولار).

حقوق البث التلفزيوني: يضمن الانتشار الإعلامي العالمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكل نادٍ مُتأهل إيراداتٍ تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

المدفوعات المركزية: تتلقى الأندية أيضًا أموالًا إضافية من الصفقات التجارية والشراكات المركزية للدوري الإنجليزي الممتاز.

عقود الرعاية: يعمل تأهل الأندية إلى الدوري الممتاز إلى جذب صفقات رعاية أكبر، ومزيد من مبيعات القمصان وزيادة إيرادات المباريات.

شبكة أمان مالي

حتى لو هبط النادي بعد موسم واحد فقط في الدوري الممتاز، فإنه يتمتع بالحماية المالية من خلال شبكة أمان مالي، والتي تخفف من تأثير الهبوط الاقتصادي:

• السنة الأولى: ~45 مليون جنيه إسترليني

• السنة الثانية: ~35 مليون جنيه إسترليني

• السنة الثالثة: ~15 مليون جنيه إسترليني