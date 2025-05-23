كتب - يوسف محمد:

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحطيم الأرقام القياسية في كرة القدم، بعدما تمكن من تسجيل هدف في فوز فريقه أول أمس الأربعاء على حساب الخليج، في الدوري السعودي لكرة القدم.

ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني لفريق النصر، في مرمى الخليج من علامة الجزاء، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالجولة 33 من الدوري السعودي قبل الأخيرة.

وبهذا الهدف رفع النجم البرتغالي، عدد أهدافه في بطولة خلال الموسم الحالي إلى 24 هدفا، في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وبشكل عام رفع النجم البرتغالي عدد أهدافه، خلال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية التي لعب لها، مع المنتخب البرتغالي، إلى 935 هدفاً.

ويحتاج النجم البرتغالي، إلى 65 هدفا ليصل إلى الهدف رقم 1000، في مسيرته الكروية سواء مع الأندية أو منتخب البرتغال.

وسجل رونالدو بقميص فريق ريال مدريد 450 هدفا، فيما نجح في تسجيل 145 هدفا بقميص مانشستر يونايتد، بينما سجل 101 هدفا بقميص فريق يوفنتوس الإيطالي، ومع فريق النصر حتى الأن تمكن من تسجيل 92 هدفا، بالإضافة إلى 5 أهداف مع فريق سبورتنج لشبونة الذي بدأ مسيرته معه.

وعلى الصعيد الدولي سجل صاحب الـ 40 عامًا، رفقة المنتخب البرتغالي 136 هدفا في 219 مباراة.

يذكر أن رونالدو،كان قد انضم إلى فريق النصر السعودي في يناير 2023، عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.