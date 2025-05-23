جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 23 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراتين في الدوري الإيطالي.

كما تشهد منافسات الدوري الإسباني اليوم الجمعة، إقامة مباراة واحدة بين فريقي ريال بيتيس وفالنسيا.

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال بيتيس ضد فالنسيا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

نابولي ضد كالياري، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

نابولي ضد كالياري، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 2".