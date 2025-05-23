من ركام الحرب للمجد الكروي.. معلومات مثيرة للجدل عن مسيرة لوكا مودريتش

كتب- محمد عبدالهادي:

تعد قصة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، واحدة من أكثر الروايات الملهمة في تاريخ كرة القدم، بعدما تحول من طفل لاجئ يركل الكرة وسط أنقاض الحرب، إلى أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ اللعبة.

وأعلن مودريتش في الساعات الماضية رحيله رسميًا عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد 13 عامًا قضاها داخل جدران الميرنجي سطر فيها التاريخ وحقق العديد من الألقاب.

متي ولد لوكا مودريتش؟

وُلد لوكا مودريتش في 9 سبتمبر 1985 في قرية مودريتشي الصغيرة، على سفح جبال فيليبيت المطلة على البحر الأدرياتيكي في كرواتيا، وتزامنت سنواته الأولى مع اندلاع حرب الاستقلال الكرواتية (1991-1995)، التي شكلت نمط حياته.

في ديسمبر 1991، قُتل جده، الذي كان يحمل اسمه، على يد المتمردين الصرب، وتم إحراق منزل العائلة بالكامل، ليُجبر لوكا وأسرته على الفرار وعاشوا كلاجئين في فندق كولوفاري بمدينة زادار لمدة سبع سنوات.

متي بدأ لوكا مودريتش احتراف كرة القدم؟

في عام 2003، بدأ مودريتش مسيرته الاحترافية مع نادي دينامو زغرب، حيث ظهر بمستوي لافت، ومن ثم تمت إعارته إلى نادي زرينسكي موستار البوسني ومن ثم إلى إنتر زابريشيتش الكرواتي، قبل أن يرسخ أقدامه في تشكيلة دينامو الأساسية بحلول عام 2005.

أداؤه المميز لفت أنظار الكشافة الأوروبيين، خاصة من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي تعاقد معه في عام 2008، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، برز كنجم لامع في مركز صانع الألعاب.

الانتقال الي صفوف ريال مدريد وبداية المجد الكروي

في صيف عام 2012، انتقل مودريتش إلى نادي ريال مدريد الإسباني، ليبدأ في كتابة مجده الكروي ويصبح أحد أساطير النادي الملكي.

خلال 13 عامًا، شارك في 543 مباراة، سجل فيها 41 هدفًا، وقدم 95 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية لخط الوسط الملكي.

مع ريال مدريد، حصد مودريتش 28 لقبًا، متفوقًا على جميع من سبقوه، بمن فيهم ناتشو فرنانديز، كأكثر لاعبي النادي تتويجًا في تاريخه.

ماهي بطولات لوكا مودريتش؟

دوري أبطال أوروبا: 6 مرات

كأس العالم للأندية: 6 مرات

كأس السوبر الأوروبي: 5 مرات

الدوري الإسباني: 4 مرات

كأس ملك إسبانيا: مرتان

كأس السوبر الإسباني: 5 مرات