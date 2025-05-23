كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار (132.9 مليون ريال قطري)، فيما يمثل معيارًا جديدًا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد بطولة كأس العرب مشاركة مصر بمنتخب المحليين، نظراً لأرتباط منتخب مصر الأول بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في المغرب أواخر العام الحالي.

وتستضيف الدوحة حفل القرعة النهائية لكأس العرب FIFA قطر 2025 في ٢٥ مايو ٢٠٢٥، وتنطلق البطولة في الفترة من ١ إلى ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥، مع إسدال الستار مع المباراة النهائية التي تقام في اليوم الوطني لدولة قطر، احتفالاً بالبطولة التي تقدم الكرة العربية في أبهى صورة.

ومن المتوقع أن تشهد نسخة العام 2025 مزيداً من الاهتمام من المشجعين من أنحاء العالم العربي للاحتفال بثقافتهم وشغفهم بكرة القدم، وذلك عقب الاستضافة الناجحة للنسخة الأولى من كأس العرب في 2021، التي لفتت أنظار مجتمع كرة القدم في المنطقة وألقت الضوء على استادات قطر الحديثة النابضة بالحياة.

وتمكن قطر في السنوات الماضية من استضافة العديد من الفعاليات الكروية الكبيرة بداية من النسخة التاريخية من كأس العالم FIFA 2022، وكأس آسيا AFC 2023، وكأس آسيا AFC تحت 23 سنة 2024، والبطولات الدولية الأخيرة مثل كأس القارات للأندية FIFA 2024.