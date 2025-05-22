كتب - يوسف محمد:

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

وتسلم صلاح جائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال الموسم الحالي 2024-2025، المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس بإنجلترا.

وقال صلاح في تصريحات، عقب حصوله على الجائزة: "الفوز بهذه الجائزة هو أمر لا يصدق، سأعمل للفوز بهذه الجائزة في العام المقبل، حتى أصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يتوج بها 4 مرات".

وأضاف: "شعرت بحالة كبيرة وقوية من السعادة خلال الموسم الحالي، لم أشعر بها من قبل خاصة وأننا نجحنا في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، كان لي دور وتأثير كبير في الفوز باللقب".

وتابع: "كان من الجيد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، عقب رحيل مدرب كبير مثل يورجن كلوب عن الفريق، لكننا نجحنا في التتويج بلقب البطولة مع مدير فني جديد وهو ما كنا نؤكد عليه دائما بين اللاعبين وبعضهم".

واختتم صلاح تصريحاته: "سيكون أمر جيد أن أفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، الجميع لديه فرص متساوية لحصد الجائزة في العام الحالي".

ويحتل محمد صلاح حاليا، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي برصيد 28 هدفا، كما أنه يعد أكثر لاعب صناعة للأهداف في البريميرليج خلال الموسم الحالي أيضًا، بتقديمه 18 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

هدف الأهلي والزمالك.. السويسري كوتيسا ينتقل لهذا النادي رسميا

عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة: قرارات الرابطة غير صحيحة.. واختيار طولان مدروس