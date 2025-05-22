كتب - يوسف محمد:

حصد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب خلال الموسم الحالي المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

وحصل صلاح على الجائزة، بنسبة تصل إلى 90% من تصويت أعضاء رابطة الكتاب كرة القدم الإنجليزية.

وخاض صلاح خلال الموسم الحالي رفقة الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي، 37 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 28 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل خلالها النجم المصري محمد صلاح على هذه الجائزة، حيث سبق له وتوج بها في عام 2018.

ويذكر أن محمد صلاح يحتل حاليا، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي برصيد 28 هدفا.

كما أنه يعد أكثر لاعب صناعة للأهداف في البريميرليج في الموسم الحالي أيضًا، بتقديمه 18 تمريرة حاسمة.

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