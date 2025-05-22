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"بينهم الأهلي وثلاثي عربي".. صحيفة إسبانية تكشف اهتمام 10 أندية بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو

10:04 م الخميس 22 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اهتمام من قبل النادي الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لضمه لصفوف الفريق خلال شهر يونيو للمشاركة في مونديال الأندية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم الخميس، أن هناك 10 أندية مهتمة بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة، أن النجم البرتغالي في حال رغبته في المشاركة مع أي فريق، خلال كأس العالم للأندية المقبل، لا بد من الحصول على موافقة النصر بمشاركته في المونديال.

وجاءت أسماء الأندية، التي ترغب في ضم النجم البرتغالي خلال كأس العالم للأندية 2025، كما ذكرت الصحيفة كالتالي: "الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، الهلال السعودي، بوتافوجو البرازيلي، بالميراس البرازيلي، فلامنجو، فلومينينسي، باتشوكا ومونتيري".

وينتهي عقد النجم البرتغالي مع نادي النصر السعودي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025 ولم يتم الإعلان عن تجديد تعاقد اللاعب رسميا حتى الآن.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد ستكون بمشاركة 32 فريقا، وستقام خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

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