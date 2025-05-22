جوميز يقود الفتح رسميًا للبقاء في الدوري السعودي

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح فريق الفتح السعودي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره ضمك، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 34 لبطولة الدوري السعودي 2024-25.

وفاز فريق الفتح بنتيجة 1-0، بعدما سجل اللاعب المغربي مراد باتنا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63، ليمنح كتيبة جوميز فوزًا مثيرَا في رحلته بالدوري السعودي.

بهذا الفوز ضمن فريق الفتح بقاءه رسميًا في دوري روشن السعودي بالموسم المقبل، لينجح البرتغالي في مهمته.

ورفع الفتح رصيده إلي 36 نقطة احتل بها المركز الـ12 في جدول الترتيب، وذلك من 10 انتصارات و6 تعادلات و17 هزيمة.