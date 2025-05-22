هيمنة لاعبي توتنهام.. فيفا يعلن التشكيلة المثالية للدوري الأوروبي

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية من اللاعبين لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024/25، والتي شهدت سيطرة لاعبي توتنهام بعد تتويجهم باللقب على حساب مانشستر يونايتد.

وشهدت التشكيلة، هيمنة لاعبو توتنهام حيث تواجد كلًا من الحارس جوجليلمو فيكاريو، والمدافعين بيدرو بورو وكريستيان روميرو، والمهاجم دومينيك سولانكي من توتنهام.

وجاءت التشكيلة المثالية للدوري الأوروبي 2024/25:

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو (توتنهام)

الدفاع: بيدرو بورو (توتنهام)، كريستيان روميرو (توتنهام)، روبن كوخ (فرانكفورت)، فريدريك بيوركان (بودو/جليمت)

الوسط: باتريك بيرغ (بودو/جليمت)، برونو فيرنانديز وكاسيميرو (مانشستر يونايتد)

الهجوم: رايان شرقي (ليون)، دومينيك سولانكي (توتنهام)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)

ونجح فريق توتنهام في الفوز بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ليتوج السبيرز بلقب الدوري الأوروبي.