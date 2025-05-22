بتواجد محمد صلاح.. قناة مصرية تعلن إذاعة حفل الأفضل بالدوري الإنجليزي

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري محمد صلاح لاستلام جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في الحفل الذي ينطلق مساء اليوم الخميس، وذلك عن موسم 2024-2025، من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأعلنت قناة أون تايم سبورت، حصولها على حقوق بث الحفل حصريًا في مصر، ليكون عشاق ومتابعي الكرة الانجليزية على موعد بمتابعة الحفل مباشرة عبر القناة.

جدير بالذكر أن رابطة الكتاب أعلنت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" فوز محمد صلاح بالجائزة بعدما حقق صاحب الـ 32 عامًا، إنجازًا استثنائيًا بحصوله على أكبر هامش من الأصوات في هذا القرن، حيث نال نحو 90% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، وهو ما يعكس مدى هيمنته على منافسة هذا العام.

وبات محمد صلاح ثاني لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة ثلاث مرات، بعد قيادته ليفربول لتحقيق ثاني ألقابه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال خمسة أعوام.