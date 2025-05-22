كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا، الذي سيتم العمل به بداية من النسخة الحالية 2024-2025.

وأقيم حفل الإعلان عن الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم الخميس في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي، ممثلي ناديي بيراميدز وصن داونز طرفي النهائي في النسخة الحالية.

ويأتي هذا التغيير بعد استمرار العمل بالشكل القديم لكأس بطولة دوري أبطال أفريقيا، لمدة استمرت 17 عاما بداية من موسم 2007 حتى 2024.

الفرق الحاصلة على الشكل القديم لبطولة دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي المصري، 7 ألقاب.

2- مازيمبي الكونغولي، 3 ألقاب.

3- الوداد المغربي، مرتين.

4- الترجي التونسي، مرتين.

5- صن داونز الجنوب أفريقي، لقب وحيد.

6- وفاق سطيف الجزائري، لقب وحيد.

7- النجم الساحلي التونسي، لقب وحيد.

يذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال النسخة الحالية 2024-2025، التي ستشهد أول فريق يتوج بالنسخة الجديدة من الكأس، ستجمع بين فريقي صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز.

وتقام مباراة الذهاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية 2024-2025، يوم 24 مايو الجاري، على أن تقام مباراة العودة يوم 1 يونيو المقبل.

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