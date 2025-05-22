كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن دخول نادي النصر الإماراتي في مفاوضات مع المغربي كريم البركاوي، لاعب فريق الرائد السعودي.

وذكر موقع "le 365" المغربي، عبر تقرير له، أن فريق النصر الإماراتي، ينافس العديد من الفرق الخليجية لضم النجم المغربي كريم البركاوي، مهاجم فريق الرائد السعودي.

وأشار الموقع ذاته، أن اللاعب المغربي يمتلك عرضا رسميا للانتقال إلى أحد الفرق القطرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أشار الموقع ذاته، أن اللاعب يدرس حاليا العروض المقدمة له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتحديد وجهته المقبلة بداية من الموسم المقبل.

وارتبط اسم اللاعب المغربي، خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي الزمالك بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض.

وشارك اللاعب صاحب ال 30 عاما، خلال الموسم الحالي رفقة فريق الرائد السعودي، في 24 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

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