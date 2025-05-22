كتب - نهى خورشيد

ودع النجم الكرواتي لوكا مودريتش جماهير ومحبي ريال مدريد بعد قرار رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لينهي بذلك مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات.

وانضم مودريتش إلى صفوف الملكي في عام 2012 قادمًا من نادي توتنهام الإنجليزي، وخاض بقميص الملكي 590 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالهما 28 لقب.

ونشر مودريتش عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي :"أعزائي مشجعي ريال مدريد.. لقد حان الوقت، اللحظة التي لم أرد لها أن تأتي أبدًا، لكنها جزء من كرة القدم، وكما في الحياة، كل شيء له بداية ونهاية… يوم السبت سألعب مباراتي الأخيرة في ملعب سانتياجو برنابيو".

وأضاف:"وصلت في عام 2012 وأنا أحلم بارتداء قميص أفضل فريق في العالم، وبطموح القيام بأشياء عظيمة، لكن لم يكن بإمكاني تخيّل كل ما جاء بعد ذلك، اللعب في ريال مدريد غيّر حياتي كلاعب كرة قدم وكشخص".

وتابع:"أشعر بسعادة غامرة وفخر كبير لأنني كنت جزءًا من واحدة من أكثر الفترات إثارة ونجاحًا في تاريخ أفضل نادٍ في العالم".

وواصل:"أود أن أتقدم بجزيل الشكر من أعماق قلبي إلى النادي، وخاصةً الرئيس فلورنتينو بيريز، وزملائي، والمدربين، وجميع الأشخاص الذين ساندوني وساعدوني طوال هذه الفترة".

وأكمل مودريتش:"على مدار هذه السنوات، عشت لحظات لا تُنسى، عودات بدت مستحيلة، نهائيات، احتفالات، وليالٍ سحرية في البرنابيو… لقد فزنا بكل شيء، وكنت سعيدًا للغاية. سعيدًا جدًا، جدًا".

وأردف:"ولكن، أكثر من الألقاب والانتصارات، فإن ما أحتفظ به في قلبي هو المودة الصادقة من جميع مشجعي ريال مدريد".

وأكد نجم الملكي:"في الحقيقة، لا أستطيع أن أصف بالكلمات هذا الرابط الخاص الذي يجمعني بكم، لقد شعرت دومًا بأنني مدعوم، محترم، ومحبوب منكم، ولن أنسى أبدًا كل تصفيق وكل لفتة محبة أظهرتموها تجاهي".

وأتم حديثه:"أرحل وقلب ممتلئ، ممتلئ بالفخر، بالامتنان، وبذكريات لا تُنسى، ورغم أنه بعد كأس العالم للأندية، لن أرتدي هذا القميص فوق العشب مرة أخرى، سأبقى دائمًا مدريديستا، سنلتقي من جديد. ريال مدريد سيظل دائمًا بيتي، لأبد الآبدين،!هلا مدريد ولا شيء أكثر… لوكا مودريتش".