مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

24 13
15:30

منتدى درب سلطان

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

- -
20:30

الترجي الرياضي

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

الاتفـــــاق

جميع المباريات

إعلان

منافس الأهلي.. لاعب منتخب أمريكا السابق ينتقد تصرفات ميسي

03:47 م الخميس 22 مايو 2025

ليونيل ميسي مع جوردي ألبا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدث لاعب منتخب الأمريكي السابق هيركوليز جوميز، عن تراجع أداء فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، وقبل بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه إنتر ميامي الأهلي، في الثالثة فجر يوم 15 يونيو المقبل، في افتتاح كأس العالم للأندية.

وقال هيركوليز جوميز في تصريحات عبر قناة " ESPN": "ليونيل ميسي لا يخدع أحدا عندما ينتقد الحكام، تصريحاته ليست إلا ذريعة لتبرير تراجع أداء إنتر ميامي، الفريق لم يحقق أي فوز في ست من آخر سبع مباريات، والجميع يلاحظ حجم الإحباط الذي يشعر به ميسي من زملائه ومن أداء الفريق بشكل عام".

وأضاف: "ميسي رغم مكانته كأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، أصبح يحاول صرف الانتباه عن ضعف الفريق عبر الهجوم على الحكام، رأينا لغة جسده المحبطة في المباريات الأخيرة، والانتقادات لم تظهر فجأة، بل بدأت منذ خسارة الفريق أمام سان خوسيه، وتتكرر الآن مع كل نتيجة سلبية".

واختتم جوميز: "رغم امتلاك إنتر ميامي أسماء ثقيلة مثل جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، يعاني من بطء واضح وعدم قدرة على مجاراة النسق البدني القوي في الدوري الأمريكي، إذا كان أكثر من لاعب في الفريق لا يجري، فمن الطبيعي أن تنهار المنظومة، وهذا ما فعله فانكوفر وأورلاندو بوضوح أمامهم".

اقرأ أيضًا:

"النظرة الأولى".. بيراميدز يشارك في حفل النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا

"بالملايين"..كيف يستفيد الزمالك حال رحيل إمام عاشور عن الأهلي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي ليونيل ميسي إنتر ميامي الأهلي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأول مرة.. الإسكان تمنع مستأجري الإيجار القديم من حجز الشقق إلا بعد التنازل للمالك- مستند
الأسواق تترقب قرار حسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
"7 عربيات اتفرموا و17 ضحية".. ماذا حدث في تصادم الطريق الدائري؟ "صور"