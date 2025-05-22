منافس الأهلي.. لاعب منتخب أمريكا السابق ينتقد تصرفات ميسي

كتبت-هند عواد:

تحدث لاعب منتخب الأمريكي السابق هيركوليز جوميز، عن تراجع أداء فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، وقبل بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه إنتر ميامي الأهلي، في الثالثة فجر يوم 15 يونيو المقبل، في افتتاح كأس العالم للأندية.

وقال هيركوليز جوميز في تصريحات عبر قناة " ESPN": "ليونيل ميسي لا يخدع أحدا عندما ينتقد الحكام، تصريحاته ليست إلا ذريعة لتبرير تراجع أداء إنتر ميامي، الفريق لم يحقق أي فوز في ست من آخر سبع مباريات، والجميع يلاحظ حجم الإحباط الذي يشعر به ميسي من زملائه ومن أداء الفريق بشكل عام".

وأضاف: "ميسي رغم مكانته كأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، أصبح يحاول صرف الانتباه عن ضعف الفريق عبر الهجوم على الحكام، رأينا لغة جسده المحبطة في المباريات الأخيرة، والانتقادات لم تظهر فجأة، بل بدأت منذ خسارة الفريق أمام سان خوسيه، وتتكرر الآن مع كل نتيجة سلبية".

واختتم جوميز: "رغم امتلاك إنتر ميامي أسماء ثقيلة مثل جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، يعاني من بطء واضح وعدم قدرة على مجاراة النسق البدني القوي في الدوري الأمريكي، إذا كان أكثر من لاعب في الفريق لا يجري، فمن الطبيعي أن تنهار المنظومة، وهذا ما فعله فانكوفر وأورلاندو بوضوح أمامهم".

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