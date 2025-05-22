الزمالك الأول والأهلي الأكثر.. تطور 5 نسخ من كأس دوري أبطال أفريقيا

كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن الشكل الجديد من كأس دوري أبطال أفريقيا، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، استحداث شكل جديد من البطولة قبل النهائي الحالي بين بيراميدز وصن داونز.

وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يتم فيها تغيير شكل كأس أفريقيا، بعدما شهدت كل فترة شكل جديد كالآتي، 1965-1978، 1979-1993، 1994-2006، 2007-2024.

ووفقا للوائح الاتحاد الأفريقي "كاف"، يتم نقل الكأس كل عام من الفريق البطل إلى البطل الجديد، على أن يحصل الأول على نسخة بديلة، وفي حالة تتويج أحد الفريق باللقب 3 مرات متتالية أو غير متتالية، يحتفظ بالكأس إلى الأبد، وهذا الأمر الذي حققه الزمالك مرة والأهلي مرتين.

فريق غيني يحتفظ بأول نسخة

انطلقت بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1964 باسم "بطولة أفريقيا للأندية الأبطال"، وكانت أول كأس منها تحمل اسم الرئيس الغاني الراحل كوامي نكروما، واحتفظ فريق هافيا كوناكري الغيني بهذه النسخة عام 1977، عندما فاز باللقب عامي 1972 و1975.

الزمالك أول فريق مصري يحتفظ بالكأس

في عام 1978 أصدر كاف نسخة جديدة من الكأس وحملت اسم الرئيس الغيني الراحل أحمد سيكو توري.

واحتفظ الزمالك بالنسخة الثانية من كأس أفريقيا، بعد التتويج باللقب في النسخ التالية: 1984-1986-1993، وكان الأبيض أول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز.

الأهلي يحتفل بالكأس للمرة الأولى

بعد احتفاظ الزمالك بكأس أفريقيا، أعلن كاف تدشين النسخة الثالثة من كأس دوري أبطال أفريقيا عام 1994.

واحتفظ الأهلي بالنسخة الثالثة من الكأس بعد التتويج باللقب أعوام 2001-2005-2006.

الأهلي يكرر الإنجاز

في عام 2007، لعبت البطولة بشكل جديد "النسخة الرابعة"، وبعد عام واحد حصد الأهلي اللقب، قبل أن يتوج به مرتين أخرتين عامي 2012 و2013، ليكرر إنجازه من جديد ويحتفظ بالكأس.

بعدها أصدر كاف الشكل الجديد من الكأس والتحديد عام 2014، وهي النسخة التي كانت تقام حتى الساعات الماضية، قبل أن يتم إعلان النسخة الخامسة من الكأس.

ويعتبر النادي الأهلي الأكثر تتويجا بكأس دوري أبطال أفريقيا بـ12 مرة، إذ أنه بعدما احتفظ بالكأس حقق اللقب 4 مرات لكن دون تغيير شكل الكأس، وذلك خلال المواسم التالية: 2019-20 على حساب الزمالك، 2020-21 على حساب كايزر شيفز، 2022-23 على حساب الوداد، 2023-24 على حساب الترجي.

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