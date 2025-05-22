بحضور بيراميدز.. أول صور للشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

كتب- محمد خيري:

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن الكأس والهوية الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الكأس التي سيتوج بها البطل بين بيراميدز وصن داونز في نهائي القاهرة.

وأقيم منذ قليل الحفل في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وتم الكشف خلاله عن الكأس الجديدة للبطولة الأكبر للأندية في القارة السمراء بجانب هوية بصرية بشكل جديد، ستظهر بداية من مباراة الذهاب للنهائي الأفريقي.

ويحل بيراميدز ضيفا على صنداونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وشارك نادي بيراميدز، متمثل في المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش وقائد الفريق علي جبر، في الحفل الذي أقيم بالمقر الرئيسي لشركة توتال إنرجيز راعي بطولات الكاف، في مدينة جوهانسبرج، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي وكبار المسئولين وممثلي نادي صنداونز أيضا.