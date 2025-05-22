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غضب بين جماهير ليفربول بسبب صورة مسربة لمحمد صلاح

01:11 م الخميس 22 مايو 2025

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول

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كتبت-هند عواد:

أثارت صورة مسربة للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بقميص الفريق لموسم 2025-26، جدلا واسعا بين جماهير الريدز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت جماهير ليفربول عن استيائها بسبب تصميم القميص الذي ظهر به محمد صلاح، والتشابه بينه وبين قميص مانشستر يونايتد، الغريم التقليدي للريدز.

وكتب أحد جماهير المنافس عبر منصة "إكس": "لقد قاموا بنسخ يونايتد، الجميع يريد أن يكون مثلنا"، وأضاف أحد جماهير ليفربول ساخرا: "التصميم يبدو وكأنه خاص بمانشستر يونايتد!".

وعلق مشجع آخر: "قمصان ليفربول القديمة تعود، الشيء الوحيد المفقود هو دهانات كراون"، وأضاف آخر: "لا يعجبني يذكرني بقميص مانشستر يونايتد".

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2024-25، ليعادل رقم مانشستر يونايتد كأكثر الأندية تحقيقا للقب بـ20 مرة.

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محمد صلاح تسريب صورة محمد صلاح تسريب قميص ليفربول محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد
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