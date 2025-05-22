"سائق بوشكاش ووفاة والده".. حكاية أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام

كتبت-هند عواد:

قبل ساعات حقق الأسترالي أنجي بوستيكوجلو إنجازا تاريخيا، وقاد توتنهام إلى المجد في عامه الثاني مع الفريق، بعد الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، وعودة الفريق للبطولات من جديد، إضافة إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل.

عقب المباراة وفي المؤتمر الصحفي، لم يتمالك أنجي بوستيكوجلو، عندما تحدث عن والده الذي توفى عام 2018.

وكان بوستيكوجلو مدربا لفريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني، في تلك التوقيت، إلا أن حبه لوالده الراحل حفزه لتحقيق أكبر فوز في مسيرته.

وقال بوستيكوجلو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "أخيرًا، إلى زوجتي الجميلة، وأولادي، وعائلتي وأصدقائي... تعلمون، إنهم جميعًا مصدر إلهامي، والدي؟ لا يزال معي يا صديقي. صوته في رأسي طوال الوقت".

وأضاف: "مع تقدمي في العمر، أنظر في المرآة وأرى وجهه في بعض الأحيان، وهو أمر مخيف، إنه معي طوال الوقت، أمي العزيزة موجودة في اليونان مع أختي وأبناء أخي، وأنا متأكد من أنهم في غاية السعادة، إنها تجربة عظيمة في أستراليا واليونان. لديّ عائلة في كلا البلدين، وأصدقاء في كلا البلدين، وقد رافقوني طوال الرحلة".

وتحدث عن الانتقادات التي تعرضت لها زوجته، قائلا: "إنه أمر صعب لأنني كبير بما يكفي وقبيح بما يكفي لتقبل أي شيء يأتي في طريقي، لكنهم يتأذون عندما يأتي الناس إلي ويدفعون الثمن، وخاصة أقرب الناس إلي، عائلتي الجميلة وأصدقائي".

وواصل: "إنهم يريدون الدفاع عني وأنا أقول لهم باستمرار، إنه ثمن زهيد يجب دفعه عندما يكون لديك ليالٍ مثل هذه، مجرد رؤيتهم الليلة، وأنا أعرف الجميع في أستراليا ... إنها ليلة خاصة أخرى نشاركها معًا، نظرًا لأنني نوعًا ما الرجل الأمامي، فمن السهل بالنسبة لي أن أتحمل المسؤولية، ولكن ليس لديهم خيار سوى المشاركة في الرحلة، مجرد رؤيتهم الآن على أرض الملعب، وجوههم المبتسمة، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".

لم يستوحي أنجي بوستيكوجلو فلسفته من مدربين سابقين أو حتى يوهان كرويف، إنما من والده.

عندما هاجر أنجي وعائلته إلى أستراليا من اليونان، كانت شقيقته 10 أعوام وهو يصغرها بخمس سنوات، وحرص والدهما على تأمين حياة كريمة للعائلة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وكاان يُسمح لأنجي البقاء مستيقظا لوقت متأخر، ليلة الإثنين فقط، لمشاهدة برنامج "Match of the Day"، حينها أيقن أن عليه التوجه إلى كرة القدم، خاصة عندما كان يذهب مع والده "بطله"، إلى ملعب "ميدل بارك".

وعندما انضم أنجي لأحد أندية كرة القدم في التاسعة من عمره، نام وهو يرتدي حذاءه، وكان والده يدفعه حتى صعد للفريق الأول، لكن دوما كان الثناء نادرا، وكل أداء يظهر به فرصة للقيام بعمل أفضل.

أنجي بوستيكوجلو والأسطورة بوشكاش

كان أنجي بوستيكوجلو يشعر دائما أنه مدربا متنكرا في هيئة لاعب، وتأثرت شخصيته بأيقونة المجر فيرينك بوشكاش، إذ أنه لعب تحت قيادته في فريق ساوث ميلبورن هيلاس الأسترالي.

ويتذكر بوستيكوجلو أنه قال لأبيه الذي انضم إلى الاحتفالات بعد فوز هيلاس في ركلات الترجيح (سدد بوستيكوجلو ركلة الترجيح بقوة في الزاوية العليا ليحافظ على آمال الفريق في الفوز): "اخرج من الملعب يا أبي، سوف يتم القبض عليك".

ووفقا لموقع "The Standard"، عمل بوستيكوجلو مترجماً وسائقاً لبوشكاش، إذ أنه كان يتحدث خمس لغات، منها اليونانية، ولكن بوشكاش لم يكن يتقن سوى الإنجليزية البسيطة، وكانت رحلاتهما اليومية إلى التدريب جزءاً لا يتجزأ من تعليمه الكروي، ويقول بوستيكوجلو: "في نهاية المطاف، أصبحتُ قريباً منه للغاية".

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