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"بدأ في ماليزيا".. من هو حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي الذي يريد بايرن ميونخ ضمه؟

03:00 ص الخميس 22 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، دخول بايرن ميونخ الألماني، لضم لاعب فريق الشباب بالنادي، حمزة عبد الكريم.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي مساء أمس الأربعاء: "الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من بايرن ميونخ الألماني، لضم اللاعب حمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب بالنادي حمزة عبد الكريم وندرس حاليًا العرض المقدم للاعب من العملاق الألماني".

من هو حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي؟

يبلغ حمزة عبد الكريم من العمر 17 عاما فقط، فهو من مواليد 1 يناير عام 2008.

ويلعب صاحب ال 17 عاما في مركز المهاجم الصريح.

وبدأ عبد الكريم مشواره الكروي في ماليزيا، حيث كان يتواجد مع والده الذي كان يعمل بماليزيا.

وانضم اللاعب صاحب الـ17 عاما إلى النادي الأهلي، في عام 2020 بعمر 12 عاما، بعدما تخطى الاختبارات بنجاح.

وشارك اللاعب صاحب ال 17 عاما، خلال الموسم الحالي رفقة النادي الأهلي، في مباراة واحدة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وخاض عبد الكريم، رفقة منتخب مصر تحت 17 عاما، 15 مباراة في مختلف المسابقات والبطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف.

ونجح عبد الكريم في تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا للناشئين مع منتخب مصر، التي أقيمت في الجزائر خلال شهر نوفمبر 2024.

وخلال بطولة أمم أفريقيا للناشئين الأخيرة، نجح عبد الكريم في الحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بجانب حصد لقب هداف البطولة برصيد 3 أهداف.

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النادي الأهلي بايرن ميونخ حمزة عبد الكريم
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