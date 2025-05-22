مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
كتب- محمد عبدالهادي:
تقام اليوم الخميس الموافق 22 مايو، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات.
حيث تقام 3 مباريات قوية في الدوري السعودي، بجانب لقاء في الدوري الإماراتي.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الأهلي ضد الاتفاق - 9 مساءً- وتذاع عبر قناة 1 ssc.
الفتح ضد ضمك - 9 مساءً- وتذاع عبر قناة ssc sport extra 2 ..
الأخدود ضد الرائد - 9 مساءً- وتذاع عبر قناة ssc sport extra1.
مواعيد مباريات الدوري الجزائري
شباب قسنطينة ضد مولودية وهران - 8 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
خورفكان ضد الشارقة - 6:40 مساءً
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