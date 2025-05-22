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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

01:10 ص الخميس 22 مايو 2025

كرة قدم

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كتب- محمد عبدالهادي:

تقام اليوم الخميس الموافق 22 مايو، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات.

حيث تقام 3 مباريات قوية في الدوري السعودي، بجانب لقاء في الدوري الإماراتي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الأهلي ضد الاتفاق - 9 مساءً- وتذاع عبر قناة 1 ssc.

الفتح ضد ضمك - 9 مساءً- وتذاع عبر قناة ssc sport extra 2 ..

الأخدود ضد الرائد - 9 مساءً- وتذاع عبر قناة ssc sport extra1.

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

شباب قسنطينة ضد مولودية وهران - 8 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

خورفكان ضد الشارقة - 6:40 مساءً

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