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مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات بايرن ميونخ لضم لاعب الأهلي

12:23 ص الخميس 22 مايو 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

دخل نادي بايرن ميونخ الألماني، في مفاوضات مع النادي الأهلي لضم لاعب فريق الشباب بالنادي، ومنتخب مصر للشباب حمزة عبد الكريم.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء: "النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من قبل بايرن ميونخ الألماني، لضم اللاعب حمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب بالنادي حمزة عبد الكريم".

وأضافت: "الأهلي يدرس حاليًا العرض المقدم للاعب، خاصة وأن اللاعب مقيد في قائمة الفريق الأول الأفريقية".

ويبلغ حمزة عبد الكريم من العمر 17 عاما فقط، فهو من مواليد 1 يناير عام 2008.

وشارك اللاعب صاحب ال 17 عاما، خلال الموسم الحالي رفقة النادي الأهلي، في مباراة واحدة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وخاض عبد الكريم، رفقة منتخب مصر تحت 17 عاما، 15 مباراة في مختلف المسابقات والبطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف.

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نادي بايرن ميونخ النادي الأهلي حمزة عبد الكريم
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