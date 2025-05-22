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"يمتلك ناديا برتغاليا وملايين الدولارات".. كم تبلغ ثروة فينيسيوس؟

09:00 ص الخميس 22 مايو 2025
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    فينيسيوس جونيور من مباراة أتلتيكو مدريد
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كتبت-هند عواد:

أصبح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، من أشهر المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

ويعتبر فينيسيوس أحد الركائز الأساسي في تشكيلة ريال مدريد الأساسية، وارتفعت قيمته التسويقية، لتصل إلى 200 مليون يورو، ليصبح صاحب الـ24 عاما ضمن قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم.

ويحصل فينيسيوس جونيور على راتب أسبوعي قيمته 421,792 دولارا، ما يعادل أكثر من 21 مليون دولار سنويا، وبخلاف الراتب الأساسي يحصل البرازيلي على ما يقرب من 15 مليون دولار سنويا من عقود الإعلانات والرعاية.

وذكرت مجلة Forbes، أن ثروة فينيسيوس جونيور في عام 2025 وصلت إلى 55 مليون دولار، وتشمل العديد من المدخلات، بينها امتلاكه لناد برتغالي.

ويمتلك فينيسيوس جونيور عقود رعاية مع شركات تجارية كبرى مثل، Gatorade، Netflix Pepsi، Sony، Unilever، وYum! Brands.

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