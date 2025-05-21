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"سجل هدفًا".. ديانج يقود الخلود للبقاء بالدوري السعودي

10:32 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    أليو ديانج لاعب الخلود السعودي
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    أليو ديانج
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كتب- نهى خورشيد

قاد النجم المالي أليو ديانج المُعار من الأهلي المصري فريقه الخلود لتحقيق فوز مهم على حساب الفيحاء بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

وقدم ديانج واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم، ونجح في تكليل جهوده بهدف رائع في الدقيقة 82، ليعزز به تقدم فريقه.

وكان الخلود قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله همام الهمامي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بهذا الانتصار الثمين، رفع الخلود رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، ليضمن البقاء في الدوري السعودي في ظل تبقي جولة وحيدة على انتهاء البطولة، أما الفيحاء تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن ديانج يقود انضم إلى الخلود مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، وخاض حتى الآن 29 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هددفين، كان آخرها هدف اليوم الحاسم في شباك الفيحاء.

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الخلود الفيحاء دوري روشن السعودي أليو ديانج الأهلى
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