كتب - يوسف محمد:

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، على فوز فريقه اليوم على حساب الخليج في الدوري السعودي، و إهداره ركلة جزاء في المباراة.

ونجح فريق النصر في تحقيق الفوز على حساب نظيره الخليج، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري السعودي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "إحدى تلك الليالي، التي لم ترغب فيها الكرة في الدخول حتى دخلت".

ونجح رونالدو في تسجيل هدف فريقه الثاني في المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها في بداية المباراة.

ويحتل صاحب الـ39 عاما، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 24 هدفا.

وبشكل عام شارك النجم البرتغالي خلال الموسم الحالي مع النصر، في 40 مباراة سجل خلالهم 34 مباراة وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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