مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

- -
20:30

الترجي الرياضي

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

الاتفـــــاق

الدوري السعودي

ضمك

- -
19:15

الفتح

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر على الخليج بالدوري السعودي

10:23 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    حزن كريستيانو رونالدو (3)
  • عرض 10 صورة
    حزن كريستيانو رونالدو (6)
  • عرض 10 صورة
    حزن كريستيانو رونالدو (5)
  • عرض 10 صورة
    حزن كريستيانو رونالدو (4)
  • عرض 10 صورة
    حزن كريستيانو رونالدو (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، على فوز فريقه اليوم على حساب الخليج في الدوري السعودي، و إهداره ركلة جزاء في المباراة.

ونجح فريق النصر في تحقيق الفوز على حساب نظيره الخليج، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري السعودي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "إحدى تلك الليالي، التي لم ترغب فيها الكرة في الدخول حتى دخلت".

ونجح رونالدو في تسجيل هدف فريقه الثاني في المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها في بداية المباراة.

ويحتل صاحب الـ39 عاما، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 24 هدفا.

وبشكل عام شارك النجم البرتغالي خلال الموسم الحالي مع النصر، في 40 مباراة سجل خلالهم 34 مباراة وقدم 4 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

هالاند يودع دي بروين برسالة مؤثرة بعد قرار رحيله عن مانشستر سيتي

فريق عربي يرغب في ضم كريستيانو رونالدو في كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي تعليق رونالدو مباراة النصر والخليج فوز النصر على الخليج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد