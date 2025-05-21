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لحظة بلحظة.. مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد 1-0.. نهائي الدوري الأوروبي

09:55 م الأربعاء 21 مايو 2025

مانشستر يونايتد وتوتنهام

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كتب- محمد عبدالهادي:

يلتقي فريقي مانشستر يونايتد مع نظيره توتنهام مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2024/2025.

ويلاقي مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، في نظامها الجديد على ملعب "سان ماميس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو، لوك شو، دورجو.

خط الوسط: كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أمادو ديالو، راسموس هويلوند.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - فان دي فين - أودجي.

في خط الوسط: بيسوما - بينتاكور - سار - جوهنسون.

في خط الهجوم: سولانكي - ريتشارلسون.

أبرز لحظات مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

الدقيقة 1.. بداية المباراة

الدقيقة 5.. هجوم قوي من لاعبي مانشستر يونايتد لخطف الهدف الأول

الدقيقة 10.. التعادل السلبي يسيطر علي اللقاء

الدقيقة 11.. فرصة خطيرة لتوتنهام بعد كرة عرضية تصدى لها دفاع مانشستر وترتد وصل الكرة لبابي ماتار سار ويسددها قوية وانقاذ من الدفاع.

الدقيقة 17.. ديالو لاعب مانشستر يونايتد يهدد توتنهام بعد تسديدة قوية ن داخل منطقة الجزلاء وتمر بجوار القائم بقليل.

الدقيقة 20.. فيكاريو حارس توتنهام يتصدي لهجمة خطيرة من هجوم مانشستر يونايتد

الدقيقة 25.. هجوم شرس من لاعبو توتنهام ولكن دون فاعلية.

الدقيقة 35.. انذار لـ ديالو لاعب مانشستر يونايتد

الدقيقة 42.. هدف أول لتوتنهام عن طريق برينان جونسون

الدقيقة 45. الحكم يحتسب دقيقتان وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+2.. نهاية السوط الأول بتقدم توتنهام بهدف نظيف

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