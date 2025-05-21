كتب - نهى خورشيد

تلقى الفريق الكروي بنادي الخليج خسارة جديدة في دوري روشن السعودي، بعدما سقط أمام مضيفه النصر بنتيجة 0-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري المحترفين السعودي لموسم 2024-2025.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد شريف ضمن التشكيلة الأساسية للخليج، إلا أن المدرب قرر استبداله مع بداية الشوط الثاني، إذ غادر أرضية الملعب في الدقيقة 46 ليحل عبدالله السالم بدلًا منه.

وأهدر النصر فرصة التقدم في النتيجة بعدما أضاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وتقدم العالمي بالهدف الأول بأقدام الكولومبي جون دوران في الدقيقة 75، قبل أن يعود رونالدو ويُصحّح خطأه، بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عبر ركلة جزاء أخرى.

وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 67 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز العاشر.