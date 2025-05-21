صدمة جديدة.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجم الفريق

كتب- محمد عبدالهادي:

ضمت قائمة المصابين داخل صفوف نادي ريال مدريد، لاعبًا جديدًا بعدما أعلن النادي في بيان رسمي مساء اليوم الأربعاء، إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم.

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجم الفريق

نشر نادي ريال مدريد بيانًا، عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله إصابة النجم البرازيلي إندريك فيليبي، وجاء بيانه كالتالي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم الأربعاء، على لاعبنا إندريك فيليبي، من قبل الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد".

وأضاف البيان: "تم تشخيص إصابته في عضلة الفخذ الخلفية في الساق اليمنى، في إنتظار التطورات".

وشارك اندريك في 37 مباراة بقميص نادي ريال مدريد بالموسم الجاري، في كافة المسابقات، وأحرز خلالهم 7 أهداف، بالإضافة إلى تقديمه تمريرة حاسمة.