مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

1 0
22:00

مانشستر يونايتد

كأس رابطة الأندية

بتروجيت

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس رابطة الأندية

حرس الحدود

1 0
20:00

إنبي

الدوري السعودي

النصر

2 0
19:10

الخليج

الدوري السعودي

الوحدة

1 1
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

صدمة جديدة.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجم الفريق

08:21 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لاعبو ريال مدريد يقيمون ممرا شرفيا لتوني كروس
  • عرض 8 صورة
    لاعبو ريال مدريد يقيمون ممرا شرفيا لتوني كروس
  • عرض 8 صورة
    مباراة ريال مدريد وآرسنال
  • عرض 8 صورة
    فريق ريال مدريد
  • عرض 8 صورة
    مباراة ريال مدريد وآرسنال
  • عرض 8 صورة
    مباراة ريال مدريد وآرسنال
  • عرض 8 صورة
    ريال مدريد ضد فالنسيا (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

ضمت قائمة المصابين داخل صفوف نادي ريال مدريد، لاعبًا جديدًا بعدما أعلن النادي في بيان رسمي مساء اليوم الأربعاء، إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم.

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجم الفريق

نشر نادي ريال مدريد بيانًا، عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله إصابة النجم البرازيلي إندريك فيليبي، وجاء بيانه كالتالي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم الأربعاء، على لاعبنا إندريك فيليبي، من قبل الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد".

وأضاف البيان: "تم تشخيص إصابته في عضلة الفخذ الخلفية في الساق اليمنى، في إنتظار التطورات".

وشارك اندريك في 37 مباراة بقميص نادي ريال مدريد بالموسم الجاري، في كافة المسابقات، وأحرز خلالهم 7 أهداف، بالإضافة إلى تقديمه تمريرة حاسمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد إندريك فيليبي إصابة إندريك فيليبي نادي ريـال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد