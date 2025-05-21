كتب - يوسف محمد:

كشف محمد سعيد مقدم البرامج بقناة الأهلي، موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سعيد في تصريحات خلال تقديمه برنامج "التريند" عبر قناة الأهلي اليوم الأربعاء: "بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ستتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة الثامنة مساءً يوم 4 يونيو المقبل للمشاركة في مونديال الأندية".

وأضاف: "رحلة الفريق تستغرق 21 ساعة طيران، سيكون هناك ترانزيت لبعثة الفريق في دبي، ثم التوجه بعد ذلك إلى أمريكا مباشرة، ستصل إلى الولايات المتحدة يوم 5 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً".

واختتم سعيد تصريحاته: "الفريق سيدخل في معسكر مغلق حتى مباراة إنتر ميامي يوم 15 يونيو، سيخوض الفريق مباراة ودية يوم 8 من الشهر ذاته أمام باتشوكا المكسيكي".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل 2025 حتى 13 ويوليو من الشهر ذاته.

ويذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كل: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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