هالاند يودع دي بروين برسالة مؤثرة بعد قرار رحيله عن مانشستر سيتي

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي رسالة مؤثرة لزميله بالفريق البلجيكي كيفين دي بروين، وذلك بعد قرار رحيله عن السيتي بنهاية الموسم الجاري.

واتفق دي بروين مانشستر سيتي على عدم التجديد ونهاية العلاقة بينهما بالتراضي عقب ختام الموسم، ليخوض صانع الألعاب البلجيكي مبارياته الأخيرة مع السيتي.

وكتب هالاند في رسالته الوداعية إلى دي بروين: "أولا وقبل كل شيء، شكرًا جزيلًا لك على كل التمريرات الرائعة التي قدمتها لي، واللحظات الرائعة التي قضيناها معًا، والفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكل ما فعلته لهذا النادي - نحن جميعا نقدر ذلك حقًا،أنا سعيد للغاية لأنني لعبت معك لمدة ثلاث سنوات مذهلة، أتمنى لكم بالطبع كل التوفيق في المستقبل".

وأتم هالاند رسالته:"من كل مانشستر سيتي، كان من دواعي سروري أن تكون في هذا النادي، قبل أن آتي، شاهدتك كثيرًا وتطلعت إلى اللعب معك، ثم فعلتها، وكان الأمر رائعًا، أنا سعيد جدا وأتمنى لكم كل التوفيق، نحن نحبكم، نحن مشجعي المدينة، نحبكم! "