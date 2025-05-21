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هالاند يودع دي بروين برسالة مؤثرة بعد قرار رحيله عن مانشستر سيتي

06:17 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    كيفين دي بروين
  • عرض 15 صورة
    كيفين دي بروين وهالاند
  • عرض 15 صورة
    كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 15 صورة
    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 15 صورة
    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
  • عرض 15 صورة
    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 15 صورة
    كيفن دي بروين وإيرلينج هالاند
  • عرض 15 صورة
    إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين
  • عرض 15 صورة
    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 15 صورة
    دي بروين وإيرلينج هالاند
  • عرض 15 صورة
    كيفن دي بروين وهالاند
  • عرض 15 صورة
    دي بروين
  • عرض 15 صورة
    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 15 صورة
    دي بروين
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كتب- محمد عبدالهادي:

وجه المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي رسالة مؤثرة لزميله بالفريق البلجيكي كيفين دي بروين، وذلك بعد قرار رحيله عن السيتي بنهاية الموسم الجاري.

واتفق دي بروين مانشستر سيتي على عدم التجديد ونهاية العلاقة بينهما بالتراضي عقب ختام الموسم، ليخوض صانع الألعاب البلجيكي مبارياته الأخيرة مع السيتي.

وكتب هالاند في رسالته الوداعية إلى دي بروين: "أولا وقبل كل شيء، شكرًا جزيلًا لك على كل التمريرات الرائعة التي قدمتها لي، واللحظات الرائعة التي قضيناها معًا، والفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكل ما فعلته لهذا النادي - نحن جميعا نقدر ذلك حقًا،أنا سعيد للغاية لأنني لعبت معك لمدة ثلاث سنوات مذهلة، أتمنى لكم بالطبع كل التوفيق في المستقبل".

وأتم هالاند رسالته:"من كل مانشستر سيتي، كان من دواعي سروري أن تكون في هذا النادي، قبل أن آتي، شاهدتك كثيرًا وتطلعت إلى اللعب معك، ثم فعلتها، وكان الأمر رائعًا، أنا سعيد جدا وأتمنى لكم كل التوفيق، نحن نحبكم، نحن مشجعي المدينة، نحبكم! "

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دي بروين كيفين دي بروين مانشستر سيتي هالاند
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