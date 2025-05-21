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فريق عربي يرغب في ضم كريستيانو رونالدو في كأس العالم

02:42 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو
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    حزن كريستيانو رونالدو (3)
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    حزن كريستيانو رونالدو (6)
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كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية مفاجأة بشأن استعدادات الوداد المغربي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وذكرت الصحيفة أن أحد المنتخبات الأفريقية الأربعة المشاركة في كأس العالم، ترغب في الحصول على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في البطولة، سعياً وراء الحافز الرياضي والاجتماعي الذي سيجلبه وجودخ والتنافس مع الأفضل في العالم.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، بنهاية الموسم الحالي، ولم يحسم حتى الآن مصيره من الاستمرار أم الرحيل.

وأضافت الصحيفة أن النصر فرصته ضئيلة في التأهل إلى دوري أبطال آسيا، وهي خطوة لا يمكن تصورها في وجود رونالدو مع الفريق، كذلك الصفقات التي تعاقد معها الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية.

ولا يعد احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي، السبب الوحيد الذي يثير القلق في المملكة، إذ أن هناك احتمال لرحيل جابرييل فيجا لاعب أهلي جدة.

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كريستيانو رونالدو الوداد الوداد يرغب في ضم كريستيانو رونالدو كأس العالم
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