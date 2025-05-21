"موقف عمر مرموش".. جوارديولا يهدد بالرحيل عن مانشستر سيتي

كتبت-هند عواد:

هدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بالرحيل عن الفريق نهائيا، إذا لم يتم تقليص عدد اللاعبين.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن بيب جوارديولا تعهد بالرحيل عن مانشستر سيتي إذا لم يقلص النادي تشكيلته هذا الصيف.

وقبل مشاركة مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بنظامها الجديد الشهر المقبل، عانى الفريق من أول موسم بلا ألقاب منذ موسم 2016-2017، وهو الأول لجوارديولا في ملعب الاتحاد.

وودع ملعب الاتحاد أمس الثلاثاء أسطورة النادي كيفين دي بروين، الذي لعب آخر مباراة له على أرضه مع مانشستر سيتي.

واعترف جوارديولا بأنه يريد رحيل المزيد من اللاعبين هذا الصيف لأنه يفضل العمل مع تشكيلة أكثر انسيابية، وقال عقب اللقاء: "قلت للنادي إنني لا أريد ذلك "تشكيلة أكبر"، لا أريد أن أترك خمسة أو ستة لاعبين في الثلاجة. لا أريد ذلك. سأستقيل. إذا قلصت عدد اللاعبين، سأبقى، من المستحيل على روحي أن تخبر لاعبي فريقي في المدرجات أنهم لا يستطيعون اللعب".

وخلال مباراة أمس ضد بورنموث، غاب كل من سافينيو وعبد القادر خوسانوف وكلاوديو إيشيفيري وفيتور ريس الذين انضموا في يناير الماضي، وريكو لويس وجيمس ماكاتي، ولا تضم قائمة الراحلين المصري عمر مرموش الذي افتتح التسجيل في مباراة أمس.

وأضاف جوارديولا: "ربما لم نتمكن من اختيار 11 لاعبًا لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، لم يكن لدينا مدافعون، كان الأمر صعبًا للغاية. بعد ذلك، عاد اللاعبون، لكن الموسم المقبل لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا المنوال".

واختتم: "كمدير فني لا أستطيع تدريب 24 لاعبًا وفي كل مرة أقوم باختيار اللاعبين يجب أن أجعل أربعة أو خمسة أو ستة لاعبين يبقون في مانشستر في منازلهم لأنهم لا يستطيعون اللعب، هذا لن يحدث. قلت للنادي، لا أريد ذلك."

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