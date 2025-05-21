كتبت-هند عواد:

نشبت مشادات واشتباكات بين مشجعي مانشستر يونايتد وتوتنهام في إسبانيا، قبل ساعات من نهائي الدوري الأوروبي، الذي يقام في العاشرة مساء أمس اليوم على ملعب سان ماميس في بلباو الإسبانية.

واندلعت المشاجرة وتبادل اللكمات بين مشجعي مانشستر يونايتد وتوتنهام، بعدما اجتاح ما يصل إلى 70 ألف مشجع لمانشستر يونايتد وتوتنهام شوارع مدينة بلباو.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإسبانية، أن الاشتباكات بدأت بين مجموعتي المشجعين من الفريقين، قبل أن يصل الشجار إلى اللكمات.

وأبلغ السكان السلطات في الساعة 9:20 مساءً، بوجود سلوك عنيف في شارع فيرمين كالبيتون، اندلع عندما بدأت مجموعتان كبيرتان من المشجعين في الصراخ وإلقاء الشتائم.

وقام أحد المشاغبين بقلب طاولة على التراس واستخدامها كسلاح ضد المجموعة الأخرى، كما تم إلقاء المشروبات، مما خلق حالة من الفوضى التي شكلت خطرا كبيرا على المارة.

وهرعت عدة دوريات للشرطة المحلية إلى مكان الحادث بعد ورود تقارير عن الشجار، ولم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن، لكن الضباط بقوا في المنطقة للسيطرة على الوضع.

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