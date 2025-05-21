مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

بتروجيت

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس رابطة الأندية

حرس الحدود

- -
20:00

إنبي

الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي

النصر

- -
19:10

الخليج

الدوري السعودي

الوحدة

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

اندلاع اشتباكات بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام قبل نهائي الدوري الأوروبي

01:24 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اندلاع اشتباكات بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام (4)
  • عرض 6 صورة
    اندلاع اشتباكات بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام (5)
  • عرض 6 صورة
    اندلاع اشتباكات بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام (6)
  • عرض 6 صورة
    اندلاع اشتباكات بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام (2)
  • عرض 6 صورة
    اندلاع اشتباكات بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

نشبت مشادات واشتباكات بين مشجعي مانشستر يونايتد وتوتنهام في إسبانيا، قبل ساعات من نهائي الدوري الأوروبي، الذي يقام في العاشرة مساء أمس اليوم على ملعب سان ماميس في بلباو الإسبانية.

واندلعت المشاجرة وتبادل اللكمات بين مشجعي مانشستر يونايتد وتوتنهام، بعدما اجتاح ما يصل إلى 70 ألف مشجع لمانشستر يونايتد وتوتنهام شوارع مدينة بلباو.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإسبانية، أن الاشتباكات بدأت بين مجموعتي المشجعين من الفريقين، قبل أن يصل الشجار إلى اللكمات.

وأبلغ السكان السلطات في الساعة 9:20 مساءً، بوجود سلوك عنيف في شارع فيرمين كالبيتون، اندلع عندما بدأت مجموعتان كبيرتان من المشجعين في الصراخ وإلقاء الشتائم.

وقام أحد المشاغبين بقلب طاولة على التراس واستخدامها كسلاح ضد المجموعة الأخرى، كما تم إلقاء المشروبات، مما خلق حالة من الفوضى التي شكلت خطرا كبيرا على المارة.

وهرعت عدة دوريات للشرطة المحلية إلى مكان الحادث بعد ورود تقارير عن الشجار، ولم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن، لكن الضباط بقوا في المنطقة للسيطرة على الوضع.

اقرأ أيضًا:

هل يختتم زيزو مشواره مع الزمالك بالمشاركة في نهائي الكأس؟

ماذا قدم عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد بورنموث؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر يونايتد توتنهام نهائي الدوري الأوروبي اشتباكات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بينهم ممثلون عن مصر.. إطلاق نار إسرائيلي يستهدف وفدًا دبلوماسيًا خلال زيارة لمخيم جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد