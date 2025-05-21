أرقام تاريخية قبل مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد

كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب سان ماميس في بلباو الإسبانية، مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2024-25، ولا تعتبر المباراة حاسمة للفائز باللقب فقط، إذ أن المتوج يحسم مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعانى كلا الفريقين من موسمين محليين مخيبين للآمال، إذ يحتل توتنهام المركز الـ17 فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أرقام تاريخية قبل لقاء توتنهام ومانشستر يونايتد

فاز توتنهام في جميع مواجهاته الثلاث مع يونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم، مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز (3-0 خارج أرضه، و1-0 على أرضه) ومرة واحدة في كأس الدوري (4-3 على أرضه).

وكان مانشستر سيتي هو المنافس الوحيد الذي فاز عليه توتنهام أربع مرات في موسم واحد في عام 1992-1993، بينما كان إيفرتون هو المنافس الوحيد الذي تغلب على الشياطين الحمر أربع مرات في موسم واحد في عام 1985-1986.

ستكون البداية القوية مفتاحًا لنجاح يونايتد المحتمل. ففي مواجهاتهما الثلاث السابقة في موسم 2024-2025، تقدم توتنهام في غضون 15 دقيقة من كل مباراة.

وعلى مدار 295 دقيقة و41 ثانية في 3 مباريات جمعت بين توتنهام ومانشستر يونايتد، لم يتقدم الشياطين الحمر ولو لثانية، إذ تقدم توتنهام لمدة 226 دقيقة و42 ثانية، أي بنسبة 90.2% من وقت المباراة.

وحصد توتنهام 38 نقطة فقط من 37 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وإذا لم يفز في الجولة الأخيرة من الموسم ضد برايتون، فسيكون هذا ثاني أسوأ موسم له في الدوري في تاريخه بعد موسم 1914-1915 (36 نقطة).

ويتجه توتنهام إلى بلباو وهو يواجه مشكلة، بغياب أفضل ثلاثة لاعبين في خط الوسط المتقدم بسبب الإصابة، وهم جيمس ماديسون وديجان كولوسيفسكي ولوكاس بيرجفال.

ومن جانبه، يعتمد مانشستر يونايتد على برونو فرنانديز منذ انضمامه من سبورتنج لشبونة قبل خمس سنوات ونصف، وسجل الثنائي بيير إيمريك أوباميانج (34) وراداميل فالكاو (30) فقط أهدافًا أكثر من فرنانديز (27) في الدوري الأوروبي.

ورغم ذلك، يتصدر برونو فرنانديز تصنيفات البطولة منذ عام 2009 من حيث التمريرات الحاسمة (19) وإجمالي المشاركات في الأهداف (46).

وساهم البرتغالي في 32 هدفًا في 33 مباراة في أدوار خروج المغلوب، متفوقًا على أي لاعب آخر، مسجلًا 19 هدفًا (ثاني أكثر لاعب) و13 تمريرة حاسمة (الأكثر).

كما أنه يتصدر قائمة أكثر اللاعبين خلقًا للفرص في مباريات أدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي (94).

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