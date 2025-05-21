كتبت-هند عواد:

يواجه توتنهام نظيره مانشستر يونايتد، في مواجهة إنجليزية خالصة، بنهائي الدوري الأوروبي موسم 2024-2025.

وتحمل المباراة طابعا خاصا كونها بين فريقين من إنجلترا، كما أنها ستمنح البطل بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، خاصة أن الثنائي يحتلا المركزين 16 و17 في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

تقام مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز على أتلتيك بلباو بنتيجة 7-1 ذهابا وإيابا، فيما تأهل توتنهام بعد الفوز على بودو جليمت النرويجي بنتيجة 5-1 ذهابا وإيابا.

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