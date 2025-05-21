مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

بتروجيت

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس رابطة الأندية

حرس الحدود

- -
20:00

إنبي

الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي

النصر

- -
19:10

الخليج

الدوري السعودي

الوحدة

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

11:31 ص الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    دالوت_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    ديالو لاعب مانشستر يونايتد_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    هيونج مين سون لاعب توتنهام_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    مؤتمر توتنهام_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    كأس الدوري الأوروبي_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    روبن مدرب مانشستر يونايتد_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يواجه توتنهام نظيره مانشستر يونايتد، في مواجهة إنجليزية خالصة، بنهائي الدوري الأوروبي موسم 2024-2025.

وتحمل المباراة طابعا خاصا كونها بين فريقين من إنجلترا، كما أنها ستمنح البطل بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، خاصة أن الثنائي يحتلا المركزين 16 و17 في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

تقام مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز على أتلتيك بلباو بنتيجة 7-1 ذهابا وإيابا، فيما تأهل توتنهام بعد الفوز على بودو جليمت النرويجي بنتيجة 5-1 ذهابا وإيابا.

اقرأ أيضًا:

هل يختتم زيزو مشواره مع الزمالك بالمشاركة في نهائي الكأس؟

ماذا قدم عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد بورنموث؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

توتنهام ومانشستر يونايتد توتنهام مانشستر يونايتد نهائي الدوري الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع مستقبل مصر للتنمية الصناعية