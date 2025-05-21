ماذا قدم عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد بورنموث؟

كتبت-هند عواد:

فاز مانشستر سيتي على بورنموث بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح المصري عمر مرموش التسجيل لصالح مانشستر سيتي، ليصل إلى المساهمة التاسعة له مع مانشستر سيتي، خلال 21 مباراة مع الفريق، بينها 17 مواجهة خاضها بشكل أساسي.

وسجل عمر مرموش 8 أهداف مع مانشستر سيتي، منذ الانضمام إلى الفريق في يناير الماضي، بينهم 6 أهداف في الدوري الإنجليزي.

وحصل مرموش على تقييم 7.3/10 خلال مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore".

وجاءت أرقام عمر مرموش كالآتي:

لعب 89 دقيقة

سجل هدفا

الأهداف المتوقعة 0.12

التمريرات الصحيحة 28/30 (93%)

الكرات الطويلة 1/1

التسديد على المرمى 1

التسديد خارج المرمى 1

الفوز بالالتحامات الأرضية 2/6

الفوز بالالتحامات الهوائية 0/1

1 أخطاء

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