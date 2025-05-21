عمر مرموش يسجل ثامن أهدافه مع مانشستر سيتي (فيديو)

كتبت-هند عواد:

افتتح المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، التسجيل لفريقه في شباك بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب الاتحاد، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ووصل عمر مرموش إلى المساهمة التاسعة له مع مانشستر سيتي، خلال 21 مباراة مع الفريق، بينها 17 مواجهة خاضها بشكل أساسي.

وسجل عمر مرموش 8 أهداف مع مانشستر سيتي، منذ الانضمام إلى الفريق في يناير الماضي، بينهم 6 أهداف في الدوري الإنجليزي.

وجاءت أهداف عمر مرموش في شباك الفرق التالية، نيوكاسل يونايتد، برايتون، ليستر سيتي، كريستال بالاس، بورنموث.

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