مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

بتروجيت

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس رابطة الأندية

حرس الحدود

- -
20:00

إنبي

الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي

النصر

- -
19:10

الخليج

الدوري السعودي

الوحدة

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

عمر مرموش يسجل ثامن أهدافه مع مانشستر سيتي (فيديو)

12:12 ص الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث (1)
  • عرض 8 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث (3)
  • عرض 8 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث (4)
  • عرض 8 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث (6)
  • عرض 8 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث (7)
  • عرض 8 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث (8)
  • عرض 8 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

افتتح المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، التسجيل لفريقه في شباك بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب الاتحاد، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ووصل عمر مرموش إلى المساهمة التاسعة له مع مانشستر سيتي، خلال 21 مباراة مع الفريق، بينها 17 مواجهة خاضها بشكل أساسي.

وسجل عمر مرموش 8 أهداف مع مانشستر سيتي، منذ الانضمام إلى الفريق في يناير الماضي، بينهم 6 أهداف في الدوري الإنجليزي.

وجاءت أهداف عمر مرموش في شباك الفرق التالية، نيوكاسل يونايتد، برايتون، ليستر سيتي، كريستال بالاس، بورنموث.

اقرأ أيضًا:

في عيد ميلاده.. 8 معلومات وأرقام عن رامي ربيعة نجم الأهلي

دعوة من كاف لنادي بيراميدز قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي بورنموث الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

- "مش هنقعد نلف وندور على بعض".. مواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه- فيديو