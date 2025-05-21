90 دقيقة فاصلة.. من يحسم الحذاء الذهبي الأوروبي 2025؟

كتب - محمد القرش:

مباراة واحدة تفصلنا عن التعرف على صاحب جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي 2025.

ويتصدر فيكتور جيوكيرس مهاجم سبورتينج لشبونة قائمة الحذاء الذهبي الأوروبي 2025 برصيد 58.5 نقطة والذي أنهى مبارياته، ويتبقى مباراة واحدة لأصحاب المركزين الثاني والثالث، مبابي ومحمد صلاح، ضد ريال سوسيداد وكريستال بالاس.

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي

1. فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة) - 39 هدفا - 58.5 نقطة

2. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 29 هدفا - 58 نقطة

3. محمد صلاح (ليفربول) - 28 هدفا - 56 نقطة

4. هاري كين (بايرن ميونخ) - 26 هدفا - 52 نقطة

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا - 50 نقطة

6. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 25 هدفا - 50 نقطة

7. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 23 هدفا - 46 نقطة

8. ميكا بيريث (موناكو) - 24 هدفا - 42.5 نقطة

9. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا - 42 نقطة

10. عمر مرموش (فرانكفورت والسيتي) - 21 هدفا - 42 نقطة

اختيار الفائز بالجائزة الفردية يكون وفقا لنقاط كل لاعب، حيث يحصل اللاعبين داخل الدوريات الـ5 الكبرى (الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي) على نقطتين مقابل كل هدف، ويحصد باقي اللاعبين في الدوريات الأوروبية خارج الكبرى على نقطة ونصف.