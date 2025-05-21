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ستوري نجوم كرة القدم.. أمير مرتضى منصور يشيد بمصطفى محمد.. وإمام عاشور يقبل شعار الأهلي

12:05 ص الأربعاء 21 مايو 2025
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    احتفال لاعبي آيبسويتش تاون بالمصري سام مرسي
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    أمير مرتضى منصور يشيد بمصطفى محمد
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    رسالة غامضة من جنش
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

احتفل لاعبو الزمالك بعيد ميلاد زميلهم في الفريق محمد السيد، ونشر كل من حسام أشرف، دونجا، حسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة صورة اللاعب عبر خاصية "القصص القصيرة" عبر حساباتهم بموقع "إنستجرام".

ونشر محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، آية قرآنية من سورة الحشر: "ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون".

فيما نشر محمود جنش حارس مودرن سبورت، رسالة غامضة، وكتب عبر "ستوري إنستجرام": "يصعب إنزال الحمير الذين إلى أماكن ليست أماكنهم".

وشارك إمام عاشور لاعب الأهلي متابعيه، صورته وهو يقبل شعار الفريق على قميصه، فيما نشر إبراهيم عادل لاعب بيراميدز صورته من جلسة التصوير الخاصة بالاتحاد الأفريقي "كاف".

وأشاد أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، بمصطفى محمد لاعب الأبيض السابق ونانت الفرنسي، بعدما رفض خوض جولة دعم المثلية الجنسية في الدوري الفرنسي.

ونشر أمير صورته مع مصطفى، وكتب: "سفير حقيق لبلده ولدينه ولعقيدته وفي الآخر محدش بيتكلم عنه، الثبات على المبدأ والدين أهم بكثير من الخناقات التافهة اللي بنعيشها كل يوم".

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إبراهيم عادل سام مرسي أمير مرتضى إمام عاشور حسام أشرف حسام عبدالمجيد حسام حسن دونجا
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