مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني، بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لمواجهة بورنموث.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة بورنموث، قيادة عمر مرموش لخط الهجوم بجانب إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث

حراسة المرمى: إديرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي - لويس دياز - جفارديول - نونيز.

خط الوسط: كوفاسيتش - جوندوجان - دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - عمر مرموش.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.