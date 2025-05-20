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رونالدو يتقدم قائمة البرتغال رغم عدم مشاركته مع النصر

04:36 م الثلاثاء 20 مايو 2025

كريستيانو رونالدو

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت قائمة منتخب البرتغال التي أعلنها المدير الفني روبيرتو مارتينيز اليوم الثلاثاء تواجد النجم كريستيانو رونالدو بها.

ومن المقرر أن يحل منتخب البرتغال مساء يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو ضيفًا على نظيره الألماني بدور نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

وغاب رونالدو عن المشاركة مع فريق النصر خلال المباراتين الماضيتين في الدوري السعودي بداع الإصابة.

وشارك رونالدو صاحب الـ 40 عامًا بقميص النصر خلال الموسم الجاري بـ 39 مباراة سجل خلالها 33 هدفًا وصنع 4.

ورغم الغياب يتصدر رونالدو جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري السعودي برصيد 23 هدفًا بفارق نقطتين عن المغربي حمدالله لاعب الشباب، الإنجليزي إيفان توني لاعب الأهلي والفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد.

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