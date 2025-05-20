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ترتيب الأندية الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية.. مركز متقدم للأهلي

01:22 م الثلاثاء 20 مايو 2025

النادي الأهلي

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كتب- محمد عبدالهادي:

يترقب جمهور كرة القدم حول العالم، انطلاق النسخة الاستثنائية لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها أمريكا في الفترة من 15 يونيو المقبل حتي 13 يوليو.

وتشهد هذه النسخة لأول مرة مشاركة 32 فريقا، وعلي رأسهم النادي الأهلي الذي يقع في المجموعة الأولى رفقة كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وتعد مشاركة الأهلي سيناريو متكرر في البطولة، حيث يحتل المرتبة الثانية في أكثر الأندية المشاركة بالمونديال وجاء ترتيب الأندية الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية، قبل هذه النسخة، كالتالى:

1- أوكلاند سيتى – 11 مرات.

2- الأهلى – 9 مرات

3- ريال مدريد – 7 مرات

4- مونتيري المكسيكي – 6 مرات

5- برشلونة – 5 مرات

6- باتشوكا المكسيكى – 5 مرات

7- الهلال السعودى – 4 مرات

8- كلوب أمريكا – 4 مرات

9- مازيمبى – 4 مرات

10- الترجى التونسى – 4 مرات

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