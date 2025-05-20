جوارديولا يتحدث عن مستقبل جاك جريليش مع مانشستر سيتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا عن مستقبل لاعبه جالك جريليش في الموسم المقبل.

مانشستر سيتي كان قد تعاقد مع الجناح الأيسر الإنجليزي الدولي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2021/22 قادماً من أستون فيلا.

وقال جوارديولا في تصريحات أوردتها صحيفة جارديان البريطانية:"لم أتحدث مع جريليش ولكن هذه الأمور تخص وكلاء اللاعب والنادي وفي النهاية الجميع سيقرر وما سيحدث سيحدث ولكن الآن عليه العودة للعب مرة أخرى".

وأضاف مدرب سيتي:"الأمر لا يقتصر على جاك فقط ولكن لا يوجد لاعب واحد في غرفة ملابس الفريق بل أعتقد في جميع غرف الملابس حول العالم سيكون سعيدًا عندما لا يلعب".

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته بقوله: "إنهم هنا للعب وعندما لا يلعبون فهم لا يشعرون بالرضا هذا هو الوضع الطبيعي في جميع الأندية".

وشارك اللاعب صاحب الـ29 عاماً بقميص مانشستر سيتي بـ 31 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة خلال 1520 دقيقة لعب.

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