الاتفاق تم.. يورجن كلوب يقرر العودة للتدريب من بوابة هذا النادي

كتب- محمد عبدالهادي:

بعد عام من الغياب عن الخطوط الفنية، بات المدرب الألماني يورجن كلوب على أعتاب العودة مجددًا إلى عالم التدريب، وهذه المرة من بوابة الدوري الإيطالي، في خطوة جديدة بمسيرته التي شهدت نجاحات لافتة في ألمانيا وإنجلترا.

وذكرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية في تقرير لها أن كلوب توصل لاتفاق نهائي مع نادي روما لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب المخضرم كلاوديو رانيري، الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

أشارت الصحيفة عبر تقريرها إلى أن كلوب أبلغ رئيس النادي دان فريدكين بموافقته يوم الأحد الماضي، بعد مفاوضات ونقاشات لم يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام.

وكان كلوب، منذ رحيله عن ليفربول صيف العام الماضي، قد ابتعد عن المقاعد الفنية وتولى منصبًا إداريًا كرئيس لقسم كرة القدم العالمية ضمن مؤسسة "ريد بول" المالكة لعدة أندية، أبرزها لايبزيج الألماني.

وتأتي عودة كلوب إلى التدريب في توقيت حساس بالنسبة لنادي العاصمة الإيطالية، الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، مع وجود فرصة قائمة لانتزاع المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ لا يفصله عنه سوى نقطة واحدة خلف يوفنتوس.

وبحسب التقرير، يعتزم كلوب إجراء تغييرات واسعة على قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف بناء مشروع جديد قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا.