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مانشستر سيتي

- -
22:00

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"دوري إنجليزي وسعودي".. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

12:21 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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القاهرة - مصراوي تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف البطولات اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو. ويلتقي مانشستر سيتي نظيره بورنموث في الدوري الإنجليزي، بينما يواجه كريستال بالاس نظيره وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

مانشستر سيتي ضد بورنموث - 10:00 مسا - بي إن سبورت 1

موعد مباريات الدوري السعودي

القادسية ضد العروبة - 7:00 مساء - SSC EXtra 1

التعاون ضد الرياض - 7:20 مساء - SSC EXtra 2

الشباب ضد الاتحاد - 9:00 مساء - SSC 1

موعد مباريات كأس عاصمة

مصر البنك الأهلي ضد مودرن سبورت - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

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