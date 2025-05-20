موسم ملئ بالإثارة.. سباق الهدافين يتواصل حتى آخر لحظة

القاهرة - مصراوي:

شهد الموسم الكروي 2024/2025 منافسة شرسة حتى الأمتار الأخيرة سواء على صعيد التتويج بالبطولة أو حصد لقب الهداف.

ورغم أن التتويج بالدوري يعد الهدف الأهم للفرق، إلا أن الصراع على لقب الهداف لم يقل عنه إثارة وسط منافسة حامية الوطيس امتدت إلى الجولة الأخيرة.

في الدوري الإسباني، ورغم تتويج برشلونة بالليجا، إلا أن نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي حسم لقب الهداف بـ29 هدفا متفوقا على مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز 25 هدفًا.

أما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فكان اللقب من نصيب ليفربول بفضل تألق الفرعون المصري محمد صلاح وجاء في صدارة الهدافين بتسجيله 28 هدفا متقدمًا على مهاجم نيوكاسل يونايتد إيزاك الذي سجل 23 هدفًا.

لقب الدوري الفرنسي لم يخرج عن المعتاد، البطل باريس سان جيرمان بفارق 19 نقطة عن أولمبيك مارسيليا الوصيف إلا أن الإثارة كانت حاضرة في سباق الهدافين.

تساوى كل من عثمان ديمبيلي لاعب باريس، وماسون جرينوود مهاجم مارسيليا بـ21 هدفًا لكل منهما إلا أن الأفضلية ذهبت لديمبيلي مستفيدا من تتويج فريقه بالدوري.

رابع الدوريات الأوروبية الكبرى شهد ثأر العملاق البافاري من الموسم الماضي، بايرن ميونيخ عاد ليحصد بطولته المفضلة وانتزع اللقب من أنياب بايرن ليفركوزن.

وفي موسمه الأول على الأراضي الألمانية، أعلن الدولي الإنجليزي هاري كين عن نفسه كمهاجم قناص لا يخطئ الشباك، 26 هدفًا منحته لقب الهداف دون منازع.

الإثارة حضرت وبقوة على لقب الكالتشيو، مباراة أخيرة ستحسم الفائز بالدوري الإيطالي بين إنتر ميلان ونابولي، لكن لقب الهداف ذهب إلى لاعب أتالانتا "ريتيغي" الذي سجل 25 هدفًا متفوقًا على نجوم الفرق المتصدرة.

عربيًا، واصل صاروخ ماديرا هوايته المفضلة متربعًا على عرش هدافي دوري روشن السعودي بـ23 هدفًا ويلاحقه صديق الأمس ومنافس اليوم الدولي الفرنسي كريم بنزيما بـ21 هدفًا مع تبقي جولتين على النهاية.