شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر،محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الاتحاد الليبي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة وهو يتناول طعام الكشري في إحدى المطاعم.

وفي المقابل، حرص النجم العالمي، البرازيلي نيمار، على نشر صورة بنيولوك جديدة عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، وهو يحتفل بالفوز بأحد البطولات المصغرة.

ومن جانبه شارك أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي، وهو يرتدي الزي الخليجي.

وشارك، المالي أليو ديانج، لاعب فريق الخلود السعودي، المعار من الأهلي المصري، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة في إحدى مباريات فريقه في الدوري السعودي.