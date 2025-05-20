برشلونة تسيطر.. أصغر 10 لاعبين حصدوا لقب الدوري الإسباني
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كتب - محمد القرش:
انضم 3 لاعبين جدد إلى قائمة أصغر 10 لاعبين حصدا للقب الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا"، بعدما فاز برشلونة بلقب موسم 2024/25.
وسيطر لاعبي فريق البارسا على القائمة، حيث تواجد 7 لاعبين منتمين إلى برشلونة من الـ10.
أصغر 10 لاعبين حصدوا الدوري الإسباني
1. لامين يامال (برشلونة) - 2022/23 - 15 عاما
2. مارك مونييسا (برشلونة) - 2008/2009 - 17 عاما
3. بويان كركيتش (برشلونة) - 2008/2009 - 17 عاما
4. مارك بيرنال (برشلونة) - 2024/25 - 17 عاما
5. ألبرتو ريفيرا (ريال مدريد) - 1994/95 - 18 عاما
6. راؤول جونزاليس (ريال مدريد) - 1994/95 - 18 عاما
7. هيكتور فورت (برشلونة) - 2024/25 - 18 عاما
8. باو كوبارسي (برشلونة) - 2024/25 - 18 عاما
9. جافي (برشلونة) - 2022/23 - 18 عاما
10. فينيسيوس (ريال مدريد) - 19 عاما
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