برشلونة تسيطر.. أصغر 10 لاعبين حصدوا لقب الدوري الإسباني

كتب - محمد القرش:

انضم 3 لاعبين جدد إلى قائمة أصغر 10 لاعبين حصدا للقب الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا"، بعدما فاز برشلونة بلقب موسم 2024/25.

وسيطر لاعبي فريق البارسا على القائمة، حيث تواجد 7 لاعبين منتمين إلى برشلونة من الـ10.

أصغر 10 لاعبين حصدوا الدوري الإسباني

1. لامين يامال (برشلونة) - 2022/23 - 15 عاما

2. مارك مونييسا (برشلونة) - 2008/2009 - 17 عاما

3. بويان كركيتش (برشلونة) - 2008/2009 - 17 عاما

4. مارك بيرنال (برشلونة) - 2024/25 - 17 عاما

5. ألبرتو ريفيرا (ريال مدريد) - 1994/95 - 18 عاما

6. راؤول جونزاليس (ريال مدريد) - 1994/95 - 18 عاما

7. هيكتور فورت (برشلونة) - 2024/25 - 18 عاما

8. باو كوبارسي (برشلونة) - 2024/25 - 18 عاما

9. جافي (برشلونة) - 2022/23 - 18 عاما

10. فينيسيوس (ريال مدريد) - 19 عاما