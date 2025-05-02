رد حاسم من جوارديولا على رحيله عن مانشستر سيتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا، حقيقة تصريحاته بخصوص الرحيل عن ناديه مع نهاية الموسم الحالي 2024/25.

وأضاف جوارديولا في تصريحات لفضائية سكاي سبورتس مساء اليوم الجمعة: "لم أقل إنني سأرحل عن سيتي بنهاية الموسم فقط أوضحت أنه عندما ينتهي مشواري مع النادي بعد ثلاث أو أربع أو خمس سنوات سأحصل على فترة راحة.. هذا كل ما في الأمر".

وكان جوارديولا قد تولى القيادة الفنية لمانشستر سيتي في موسم 2016/2017 بعد رحلته مع بايرن ميونخ الألماني.

وقاد المدرب صاحب الـ 54 عاماً فريق مانشستر سيتي في 524 مباراة فاز خلالها بـ 377 بينما تعادل في 66 مقابل 81 خسارة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.

اقرأ أيضًا:

محمد رمضان: كان هناك مشاكل بين اللاعبين وكولر.. وكهربا تلفظّ على المدرب السويسري

"أحدهما مصري بأوروبا".. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل اتفاق يد الأهلي مع صفقتين جديدتين